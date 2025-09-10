Tuttosport punta oggi su un confronto tra Lautaro Martinez e Kenan Yildiz, con un'intervista ad Alessio Tacchinardi. "Da una parte c’è l’interista, che è un giocatore fatto e finito. Dall’altra il numero dieci bianconero: lui, durante la partita, fa un po’ di più. L’argentino fa gol in maniera differente. Ha più soluzioni. Kenan utilizza poco il mancino: ci sono stati sicuramente dei gol, però da quel punto di vista può crescere. Lautaro ha ormai una personalità ben definita, è questa cosa qui e lo sarà fino alla fine".

"All’età di Yildiz - prosegue Tacchinardi -, l’argentino non era a questo livello. Per capirci: quando Lautaro aveva 20 anni, non aveva quella personalità da 10 in pagella. Al limite da 7. Il fatto clamoroso è che Kenan abbia questo carattere. Studia per essere leader".

Quindi il giudizio sulla gara che potrebbe esserci allo Stadium. "Credo che sarà molto differente rispetto a quanto abbiamo visto un anno fa, a San Siro. E credo che sia molto delicata per l’Inter, perché Chivu non ha il tipo di squadra che avrebbe voluto. Ha una formazione di palleggiatori, però preferirebbe un gioco molto più verticale. Alla Tudor. La Juve è più chiara, almeno in questo momento".