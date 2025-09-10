Maicon ricorda il rapporto con José Mourinho raccontando un episodio cuorioso e già abbastanza noto. Ospite a Roseto degli Abruzzi dell'evento 'Uno spettacolo di cena' organizzato dalla Nardone Eventi, l'ex terzino brasiliano dell'Inter del Triplete torna su un divertente aneddoto che lo lega allo Spacial One e al 'patto delle ammonizioni': "Confermo, confermo - esordisce il Colosso -. Avevo quattro ammonizioni e se avessi preso la quinta sarei rimasto una settimana in più in Brasile. Gli chiesi se vincendo la partita avessi potuto prendere l'ammonizione e stare una settimana in più (in vacanza, ndr) degli altri giocatori".

"L'Inter è una squadra che mi ha dato tantissimo - aggiunge Maicon in un'altra parte del suo intervento -. Devo ringraziare l'Inter per tutta la mia vita perché hanno accolto benissimo me e tutta la mia famiglia: essere arrivato in una società così per me è motivo di grandissimo orgoglio".