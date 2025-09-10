Petar Sucic ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset a pochi giorni da Juventus-Inter e dopo la netta vittoria della Croazia sul Montenegro. "Il mio italiano? Ora capisco quasi tutto negli allenamenti e le riunioni e se non capisco qualcosa i compagni e lo staff mi aiutano", risponde Sucic, che però realizza l'intervista (per il momento) ancora in inglese.

"Sono veramente molto felice all'Inter, spero di continuare ad aiutare la squadra per continuare a vincere tutto il possibile, è la mia mentalità - dice il centrocampista -. A volte si gioca bene e altre meno, ma la cosa importante è allenarsi al meglio e fare il massimo per la squadra. Contro la Juve mi aspetto una partita dura, sono una squadra ben allenata e dovremo dare tutto per vincere. Di sicuro vogliamo alzare trofei, se vinceremo partita per partita saremo dove vogliamo essere, a lottare per vincere".

"Il rapporto con Chivu è buono, ascolto i suoi consigli - prosegue Sucic -. Dobbiamo cercare di crescere e migliorare, come ho detto, partita per partita. Idoli? Non ne ho uno in particolare ma tutti in Croazia guardano a Modric. Tutti vorrebbero giocare come lui, ma è impossibile. Anche Brozovic è uno dei miei idoli, lui come Modric, Kovacic, Rakitic e tanti altri centrocampisti del passato sono stati grandi, ma io sono cresciuto con loro. Ho parlato con Modric del derby ma sono cose che restano tra noi"