Con il rientro domani di Lautaro, Chivu riavrà finalmente tutto il gruppo a disposizione in vista del match di sabato con la Juventus.

Nel frattempo - come riferisce la Gazzetta dello Sport - già ieri il tecnico romeno ha potuto riabbracciare i primi reduci dalle fatiche delle nazionali: lavoro di scarico per De Vrij, Dumfries, Zielinski e Calhanoglu, mentre oggi sarà la volta di Dimarco, Bastoni, Barella, Frattesi, Esposito, Sucic, Akanji (la sua prima volta alla Pinetina) e Thuram. "Per il francese è previsto solo un lavoro di scarico", si legge.

Lautaro, come detto, tornerà domani: per lui appena due sedute prima del Derby d'Italia.