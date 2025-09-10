In casa Juve, a pochi giorni dal match con l'Inter, continua a tenere banco la situazione di Francisco Conceiçao, rientrato in anticipo a causa di un fastidio muscolare.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, gli esami hanno escluso un lungo stop, ma il tempo per recuperare è pochissimo e a rischio non c'è solo il Derby d'Italia. Secondo la rosea, infatti, il portoghese è in dubbio anche per il debutto stagionale di Champions con il Dortmund in progrmma martedì prossimo-

Le opzioni allo studio per sostituire l'ex Porto sono diverse: dal lancio del debuttante Openda all’avanzamento sulla trequarti di uno tra Koopmeiners e McKennie fino al cambio del sistema di gioco.

