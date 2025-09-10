Non sono confortanti per le italiane le previsioni del supercomputer di Opta relativamente alle chance di conquistare la prossima Champions League che prenderà il via martedì prossimo. Anzi, le 10mila simulazioni effettuate danno davvero pochissime speranze alle nostre rappresentanti: l'Inter, che pure ha un discreto 34,7% di chance di arrivare ai quarti di finale, vede ridursi la percentuale relativa alla vittoria finale a Budapest ad un misero 3%. Ma ancora peggio va alle altre: la Juventus ha l'1,7%, sotto l'1% invece troviamo Napoli e Atalanta.

La grande favorita per alzare al cielo la Champions League 2025-26 è il Liverpool, campione d'Inghilterra in carica e reduce da un mercato da oltre 300 milioni di euro spesi. Alle spalle dei Reds (20,4%), un altro club inglese, l'Arsenal (16%), entrambi avversari dell'Inter nella fase a campionato. Solo terzo il Paris Saint-Germain campione in carica (12,4%), davanti a Manchester City e Barcellona (8,4% per entrambe).