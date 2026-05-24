La notizia era ormai quasi certa, ora è ufficiale: Lautaro Martinez è il capocannoniere della Serie A 2025/26. Con 17 gol, il capitano dell’Inter è il miglior marcatore del campionato. Una quota non altissima, anche per colpa dei rivali. Era dal 1990/91 che il capocannoniere della Serie A firmava meno di 20 gol: all’epoca fu Gianluca Vialli che con la Sampdoria ne segnò proprio 17. All’epoca il campionato era però a 18 squadre.

Quota bassissima per un campionato a 20 squadre

Per trovare un numero ancora più basso bisogna scendere fino al 1987/88, quando a Diego Maradona furono sufficienti 15 gol ma in un campionato a 16 squadre. Al secondo posto quest’anno si piazza Donyell Malen della Roma, che pur arrivando a gennaio porta a casa un dignitosissimo bottino di 14 reti.