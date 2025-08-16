21.50 - Perfetto equilibrio allo stadio 'Tullio Saleri' dopo i primi 47' di gioco: 1-1 il parziale tra Lumezzane e Inter 23. Che si spartiscono equamente i gol (Zuberek ha rimontato il vantaggio momentaneo di Malotti) e le occasioni, due a testa prima del botta e risposta negli ultimi minuti del primo tempo.

47' - Duplice fischio dell'arbitro, finisce 1-1 il primo tempo di Lumezzane-Inter U23! E' di Zuberek il primo storico gol segnato in gare ufficiali dalla seconda squadra nerazzurra, capace di rimontare il gol di Malotti.

46' - Melgrati non si fida della presa e respinge con i pugni il colpo di testa lento e centralissimo di Rolando.

46' - Deviazione rischiosa di Fontanarosa, che mette in corner svirgolando il pallone.

45' - Assegnati due minuti di recupero.

44' - PAREGGIO ISTANTANEO DELL'INTER, ZUBEREK SEGNA IL PRIMO GOL UFFICIALE DELL'UNDER 23! Il polacco infila Bonardi sul primo palo con un tiro preciso e potente.

43' - Reazione immediata dell'Inter, che va via sulla destra con Cinquegrano ma non riesce a sfondare.

41' - MALOTTI PORTA IN VANTAGGIO IL LUMEZZANE! Paghera apre in due la difesa dell'Inter con un bel tocco d'esterno che manda Malotti all'uno contro con Malgrati. Sfida vinta dal giocatore di casa, freddo nel mettere in porta l'1-0.

39' - Bonardi allunga il colpo di testa di Re Cecconi sopra la traversa. Ma per l'arbitro non c'è il tocco: si riparte con una rimessa dal fondo.

38' - Paghera commette fallo di ostruzione ai danni Fontanarosa sotto gli occhi dell'arbitro: solo un richiamo per il numero 4 del Lumezzane.

35' - Inter a un passo dal vantaggio con Topalovic! E' lo sloveno a promuovere l'azione che poi arriva a concludere, raccogliendo un cross di Cinquegrano: il suo tiro, non pulitissimo, finisce a centimetri dal palo.

34' - L'Inter reclama un presunto fallo di mano in area dopo l'azione dalla bandierina.

34' - Azione in fotocopia rispetto a qualche secondo fa: Zuberek guadagna l'ennesimo corner per i nerazzurri.

32' - La risposta dell'Inter è affidata a Zuberek, che porta a casa un corner.

31' - Melgrati salva l'Inter per la seconda volta! Lo schema da calcio d'angolo del Lumezzane apre la strada al tiro di Iori, che mira l'angolino basso. Gran riflesso del portiere nerazzurro, bravo a parare a mano aperta.

30' - Storie tese nell'area piccola nerazzurra prima della battuta del corner. L'arbitro riporta la calma richiamando i due capitani.

29' - Un'azione di qua, un'azione di là: corner per il Lumezzane.

28' - Kamate tenta la conclusione senza pensarci due volte: centrato De Marino.

27' - Diodato commette fallo su Spinaccè.

26' - Dopo la pausa rinfrescante, si riparte con la rimessa laterale battuta dal Lumezzane.

24' - Cooling break in corso.

23' - Partita spigolosa in questo frangente: Diodato e Fontanarosa arrivano a contrasto in scivolata, l'arbitro punisce l'intervento del giocatore rossoblu. Ma senza ammonirlo, come avrebbe voluto la panchina degli ospiti.

22' - Frasynyak estrae dal taschino il secondo cartellino giallo della partita: ammonito Fontanarosa.

20' - Si è accesa improvvisamente la partita al 17': un'occasione a testa per Inter e Lumezzane, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

18' - Occasione per l'Inter! Gli ospiti rispondono subito mandando al tiro il polacco grazie a un'imbucata di Topalovic: diagonale impreciso da posizione defilata.

17' - Malgrati salva l'Inter U23! Grande intervento col piede del portiere nerazzurro sul tiro a colpo sicuro di Malotti. Solo corner per il Lumezzane.

17' - Murato il tentativo di Re Cecconi, che era stato ancora bravo a sganciarsi in avanti.

15' - Fallo in attacco di Topalovic, che ha sgambettato Diodato nel tentativo di scippargli il pallone sulla trequarti del Lumezzane.

14' - Fontanarosa blocca sul nascere un'altra iniziativa di Diodato: intervento tempestivo del difensore nerazzurro.

13' - Il Lumezzane ha preso campo nell'ultimo minuto dopo la fiammata di Diodato.

12' - Si fa vedere anche il Lumezzane! Azione personale di Diodato, che dopo un break a centrocampo salta di slancio due avversari ma poi calcia malissimo dai 25 metri.

10' - Rischia qualcosa Paghera con un retropassaggio timido verso il suo portiere, che se la cava spazzando via il pericolo sulla pressione di Spinaccè.

9' - C'è una caduta di un giocatore interista in area, ma l'arbitro fa segno che non c'è nulla.

9' - Secondo giro consecutivo dalla bandierina guadagnato grazie all'affondo di Cocchi.

8' - Zuberek pizzicato in posizione di fuorigioco sulla soluzione da fuori di Cocchi.

8' - L'Inter conquista il primo corner di serata. Si avvicina al punto di battuta Topalovic.

7' - L'Inter ora spinge forte, portando in avanti anche i suoi braccetti. Non è preciso il cross di Re Cecconi, il Lumezzane può tirare un sospiro di sollievo.

5' - Mani nei capelli per Rolando, che diventa il primo ammonito del match per un intervento in ritardo su Topalovic.

4' - Fontanarosa accompagna l'azione con uno sganciamento offensivo che si infrange contro un avversario sulla trequarti dei padroni di casa: si riparte con una rimessa laterale in zona offensiva per l'Inter.

3' - Cocchi intercetta il passaggio di Ferro che era destinato a Rolando, l'Inter recupera palla.

2' - L'Inter prova a prendere il comando delle operazioni attraverso un palleggio insistito. Fontanarosa, poi, cerca la verticalizzazione per Spinaccè, che non riesce ad arpionare il pallone in area di rigore.

1' - E' il Lumezzane, stasera nei classici colori rossoblu, a muovere il primo pallone della partita. Inter con la maglia bianca da trasferta.

21.00 - Fischio d'inizio, comincia ora Lumezzane-Inter U23!

20.59 - Ora lancio della monetina per stabilire il primo possesso e l'occupazione delle due metà campo.

20.58 - I protagonisti fanno capolino sul campo dello stadio 'Tullio Saleri' guidati da Maksym Frasynyak.

20.55 - La quaterna arbitrale è guidata da Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, che si avvale degli assistenti Matteo Taverna (Bergamo) e Ilario Montanelli (Lecco). Abdoulaye Diop (Treviglio) è il quarto ufficiale.

20.45 - Inter e Lumezzane sono inserite nel girone A del campionato di Serie C e incroceranno nuovamente i loro destini alla settima giornata, in programma il 28 settembre. Il ritorno cadrà a febbraio per la 26esima giornata.

20.40 - Venti minuti al fischio d'inizio, restate con noi di FcInternews.it per seguire la diretta testuale del match!

20.30 - La vincente di Lumezzane-Inter U23 (gara secca) affronterà nel secondo turno di Coppa Italia Serie C una tra Lecco e Ospitaletto Franciacorta, in campo domani sera.

20.20 - Dopo il pareggio in rimonta contro il Trento nella prima uscita della sua preseason, l’Inter U23 ha perso il test in famiglia contro la prima squadra di Cristian Chivu (7-2 il risultato finale) per poi ottenere due vittorie di fila a spese di AlbinoLeffe (2-1) e Pro Vercelli (4-1).

20.10 - Matteo Motta, terzino classe 2005 passato ufficialmente dall'Inter al Lumezzane appena due giorni fa, comincia la partita dalla panchina. A proposito dell'incrocio con la sua ex squadra, Motta l'ha raccontata così dopo la firma: "Sarà una bella prima esperienza perché il fatto di mettersi subito a confronto con la tua ex squadra ti fa venire voglia di metterti in gioco e, chissà, magari punirla per passare il turno che è il nostro obiettivo".

20.08 - Vecchi, seguendo la traccia già vista nelle amichevoli pre-campionato, dispone i suoi con il 3-5-2 anche nel debutto assoluto: davanti a Melgrati, spazio a Re Cecconi, Prestia e Fontanarosa. In mezzo è Fiordilino a completare il reparto assieme agli inamovibili Topalovic e Kamate; ai loro lati, ad agire come quinti, ci sono Cocchi e Cinquegrano. In attacco Spinaccè fa coppia con Zuberek.

20.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LUMEZZANE: Bonardi; Pagliari, Paghera, Pogliano, Ferro, Malotti, De Marino, Rolando, Iori, Scanzi, Diodato. A disposizione: Battagliola, Deratti, Ghillani, Ndiaye, Serpa, Simoncelli, Motta, Belvedere. Allenatore: Massimo Paci.

INTER U23: Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Fontanarosa; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Zuberek, Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Zamarian, Avitabile, Maye, Agbonifo, Bovo, Stante, Venturini, David, Mosconi, Sarr. Allenatore: Stefano Vecchi.

20.00 - "Una mina vagante allenata da un tecnico che è una certezza nella nostra categoria". L'Inter Under23 si affaccia alla Serie C con questa fama, nella definizione di Massimo Paci, tecnico del Lumezzane, oggi avversario della neonata formazione allenata da Stefano Vecchi. Allo stadio 'Tullio Saleri', oggi va in scena una giornata storica per il mondo nerazzurro: il match valido per il primo turno di Coppa Italia sancisce, infatti, l'esordio ufficiale della seconda squadra. Fischio d'inizio programmato per le 21.