L'eliminazione dal Mondiale per Club permette all'Inter di anticipare le vacanze dopo la lunga stagione appena conclusa. Oggi i nerazzurri faranno rientro a Milano, ma non ci sarà Lautaro Martinez: il capitano, come riporta SportMediaset che l'ha pizzicato al momento dell'uscita dall'hotel il cui alloggiava la squadra, partirà direttamente per la sua Argentina, dove trascorrerà il periodo di ferie prima della ripresa degli allenamenti.