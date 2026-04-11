Quello di Lautaro Martinez è solo l'ultimo infortunio di una lunga lista per l'Inter. Il capitano nerazzurro resterà fermo per circa tre settimane dopo che aveva già saltato ben 7 partite (5 di Serie A, una di Champions e un’altra di Coppa Italia) a causa del problema al polpaccio accusato nella fredda Norvegia contro il Bodo/Glimt: ora sarà out per le due contro il Como (campionato e Coppa Italia), Cagliari e forse Torino, ma la situazione verrà valutata con calma.

Domani al Sinigaglia sarà out anche Yann Bisseck, ma complessivamente - ricorda La Gazzetta dello Sport - in questa stagione Chivu ha dovuto fare a meno anche di Pepo Martinez, Bastoni, Acerbi, Carlos Augusto, Dumfries, Darmian, Calhanoglu, Barella, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Thuram e Bonny. "Il blocco intero ha saltato complessivamente 67 partite di campionato, 95 in tutte le competizioni", sottolinea il quotidiano. L'infortunio più pesante è stato quello di Dumfries, che per l'infortunio alla caviglia ha saltato 15 partite di Serie A, 5 di Champions League e 2 di Coppa Italia (un totale di 22 gare e 107 giorni fuori), mentre Calhanoglu ha saltato 8 partite di campionato.