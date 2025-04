Intervistato da TMW Radio, Jürgen Klinsmann esprime grande fiducia nei confronti dell'Inter e del suo tecnico: "Simone Inzaghi è un grande allenatore e gli auguro di vincere una Champions. Gli auguro di vincere anche quest'anno, certo avrà queste sfide col Bayern ma credo che possa vincere già quest'anno la Champions. È una sfida da 50 e 50 ma il Bayern adesso ha diversi infortunati in difesa e non gioca il calcio che fa di solito. La possibilità di passare c'è e poi l'Inter ha una rosa favolosa". Sul duello Lautaro Martinez - Harry Kane non si sbilancia: "Mi piacciono entrambi. Capisco bene cosa sta vivendo Kane, lui ha lasciato il Tottenham per vincere qualcosa d'importante. L'ho detto a lui che se voleva vincere qualcosa doveva andare via da lì e quando ha avuto l'opportunità del Bayern gliel'ho consigliato".

Infine un commento sulla lotta Scudetto in Serie A: "Spero vinca l'Inter, ma sarà molto dura perché il Napoli ha la tranquillità di non fare la Champions e pensare solo al campionato. Se va avanti dopo il Bayern, anche mentalmente il peso di vincere quella coppa ti condiziona mentalmente".

