Continua la ricerca di un attaccante da parte del Torino, alle prese con problemi di gol dopo il grave infortunio a Zapata. Secondo Tuttosport, Vagnati è tornato a muoversi per Beto, che è disponibile a tornare in Italia. Ha un ingaggio simile a quello di Arnautovic (fra i 3 e i 3,5 milioni di euro annui) e potrebbe essere ingaggiato per soli sei mesi, in prestito, mentre per avere l'austriaco servirebbe un'offerta di un anno e mezzo, considerando che l'austriaco sembra intenzionato ad aspettare offerte a luglio da Usa e Arabia, dove potrebbe strappare un contratto importante.