Tajon Buchanan aspetta la sua occasione. Acquistato in gennaio dal Bruges, come spiega Tuttosport, il canadese non ha praticamente lasciato traccia finora. Inzaghi è storicamente un tecnico "conservativo", prima di inserire un nuovo innesto si prende i suoi tempi, soprattutto se i risultati lo confortano. L'esempio di Frattesi è emblematico, ma anche a Gosens è capitato lo stesso.

Le cose potrebbero cambiare nel futuro prossimo, anche perché il ragazzo sta migliorando quotidianamente, lavora con serietà e quando lo scudetto sarà aritmeticamente conquistato sarà più facile vedere Buchanan in campo.