Dopo lo stop della Roma alla vendita di Manu Konél'Inter è tornata a a pensare a Morten Frendrup per rinforzare la sua mediana. Secondo quanto risulta a TeleNord, si attendono sviluppi relativamente al futuro del centrocampista danese, per il quale finora non è mai arrivata l'offerta ritenuta congrua dal Genoa per cederlo (servono 19-23 milioni milioni di euro). 

In caso di addio del perno della squadra di Patrick Vieira, il Grifone si fionderebbe su Jean Onana, visto che il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia chiede 16 milioni di euro, troppi secondo i rossoblu. 

Sezione: Focus / Data: Dom 17 agosto 2025 alle 19:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
