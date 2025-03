Formazione praticamente fatta per Inzaghi che, secondo SportMediaset, ha un solo dubbio da sciogliere per il big match di domani sera tra Atalanta e Inter.

Il rebus riguarda la difesa, dove insieme ad Acerbi e Bastoni ci sarà da scegliere tra Pavard e Bisseck. Per il resto conferma per Sommer tra i pali, Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce e il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo al campo. In attacco si rivede la ThuLa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!