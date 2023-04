Buone notizie per Inzaghi alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Federico Dimarco ha smaltito il problema al retto addominale, accusato in campionato proprio contro i bianconeri, e torna a disposizione: il mancino oggi ha lavorato in gruppo - riferisce Sky Sport - e può quindi rivedersi tra i convocati per la trasferta di Torino.

