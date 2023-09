"Un’eredità pesante, raccolta con la disinvoltura dei grandi. Perché magari il nome non è da copertina e lo stile non richiama l’occhio dei fotografi. Ma dietro all’imbattibilità dell’Inter nelle prime tre giornate, c’è anche la firma di Yann Sommer, portiere svizzero che, prima dell’approdo a Milano, per i tifosi italiani era il volto dell’incubo dell’ultimo fallimento mondiale della nostra nazionale". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, indicando nell'eredità pesante quella di Onana, a Milano per appena un anno ma subito idolo.

Ieri le parole del c.t. svizzero Yakin che ha voluto elogiare Sommer, senza risparmiare critiche al Bayern per come l'ha trattato. "È un giocatore che ha bisogno di fiducia per poter dare il 100%. Yann ha ancora tanto da dare e l’Inter è il club giusto per questo", ha detto. "Intanto in tre partite ha già convinto il mondo nerazzurro. A Cagliari ha messo la manona in pieno recupero per dire di no ad Azzi, contro la Fiorentina ha stoppato due volte Sottil. Dietro al muro, l’Inter ha un nuovo portiere esperto e affidabile. Non era scontato", sottolinea la rosea.

