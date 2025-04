Il tema portiere è stato uno dei primi toccati da Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Inter di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro non ha voluto scoprire le carte in anticipo, affermando però di aver già deciso chi tra Yann Sommer e Josep Martinez scenderà in campo domani a San Siro. Per ufficializzare la scelta Inzaghi vuole aspettare di comunicarla al gruppo, però, secondo la Gazzetta dello Sport, i primi indizi parlano di una risalita delle quotazioni dell'ex Genoa, che molto bene si è comportato quando è stato chiamato in causa specie nel momento in cui l'elvetico ha dovuto fermarsi per l'infortunio alla mano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!