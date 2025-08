"L’anno scorso a fronte di un’offerta di 20 milioni del Psg, Lookman ci ha chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di lasciarlo partire in questa sessione di mercato su due presupposti che ci aveva chiesto: raggiungere un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa da quella dell’Atalanta, alla luce di tutto quello che aveva dato e ricevuto da questa società". Questo il racconto fatto ieri da Luca Percassi in conferenza stampa, che poi ha ribadito ancora una volta come sarà solo l'Atalanta a decidere e ad avere l'ultima parola, senza chiudere effettivamente a un trasferimento in Serie A (all'Inter).

La posizione del club bergamasco, dunque, resta la stessa, come conferma la Gazzetta dello Sport. E per il momento non sono previsti provvedimenti per Lookman, che ieri ha saltato la seduta di allenamento. Non si esclude una multa dopo le valutazioni che verranno fatte in queste ore. Domani l'Atalanta giocherà un'amichevole contro il Monza a porte chiuse e oggi vederemo se il nigeriano si presenterà a Zingonia.

"Dopo tre strappi non c’è nulla che possa sconvolgere la serenità della società - si legge -. La quale è sì delusa dall’atteggiamento del giocatore, ma non sorpresa. La promessa fatta l’estate scorsa è una di quelle che non si può mantenere perché mancano le condizioni. Non ci sono “super top club esteri” che abbiano avanzato offerte concrete (e congrue) all’Atalanta e solo una squadra (l’Inter, quindi in Italia) ha avanzato la sua proposta scritta senza raggiungere la quota giusta. I confronti tra agenti del giocatore e Atalanta ci sono sempre stati e sono sempre stati trasparenti. Evidentemente però dall’anno scorso a questo certe cose non sono state recepite in maniera adeguata da chi cura gli interessi del giocatore. L’offerta da 20 milioni del Psg arrivata tre mesi dopo la tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è un controsenso per un giocatore che proprio nella primavera del 2024 aveva raggiunto il suo apice. Spettatori interessati in questa fase di stallo restano Atletico Madrid e Napoli. Sullo sfondo, però ci sono", ricostruisce la rosea. Tutto abbastanza inverosimile, a dire il vero.