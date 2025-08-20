L'Inter ha rotto gli indugi e per la difesa punta decisa su Oumar Solet. Dalla Francia, Footmercato.net conferma come i nerazzurri gradiscano molto il difensore centrale dell'Udinese, inizialmente in lista insieme a Renato Veiga e Loïc Badé prima che le partenze rispettivamente verso Villarreal e Bayer Leverkusen rimescolassero le carte facendo quindi dell'ex Salisburgo la priorità.

Versatile ed efficace nella difesa a tre, Solet ha fatto vedere di essere particolarmente a suo agio in questo sistema nella sua esperienza in Friuli. Tuttavia, l'Udinese non ha intenzione di cederlo facilmente e chiede una cifra considerevole per il suo trasferimento.