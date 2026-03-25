Il finale di stagione sarà fondamentale non solo per l'Inter ma anche per Marcus Thuram. Come si legge sul Corriere dello Sport, nessuno mette in discussione le qualità del francese, ma il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Il giocatore lavora in allenamento, ma in partita non fa la differenza e manca anche occasioni fondamentali (vedi la sfida con l'Atalanta). Nelle ultime 16 presenze ha segnato un solo gol. Chissà che le amichevoli con Brasile e Colombia non gli servano in questo senso.

Nel frattempo crescono i rumors dall'Inghilterra, con l'interesse riportato da Caughtoffside da parte di Aston Villa e Newcastle. Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Con una settantina, però, i nerazzurri si siederebbero al tavolo. Anche perché nel frattempo è esploso Esposito e si potrebbe riconfigurare l'attacco in funzione del 3-4-2-1.