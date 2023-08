Due giorni di riposo e si tornerà sul campo. Il prossimo impegno di campionato sarà lunedì a Cagliari e allora Inzaghi ha concesso due giorni liberi al gruppo. Al ritorno ad Appiano Gentile andranno valutate le condizioni di Darmian (che secondo il Corriere dello Sport non destano particolari preoccupazioni) per un fastidio alla caviglia accusato contro il Monza. Atteso anche il recupero di Acerbi che in Sardegna dovrebbe essere a disposizione.