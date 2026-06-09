Novità sul fronte Curtis Jones in arrivo dall'inghilterra. Secondo quanto riportato da The Athletics, infatti, il Liverpool non vorrebbe perdere il centrocampista inglese ma, seppur a malincuore, acconsentirà alla sua cessione qualora il giocatore lo richiedesse e venisse presentata un'offerta adeguata.

Jones, la valutazione (altissima) del Liverpool

Il giocatore, 25 anni, è valutato circa 35 milioni di sterline (circa 40,5 milioni di euro). L'Inter è finora la squadra più interessata. Il punto cruciale sarà capire se l'Inter sarà disposta a pareggiare la valutazione del Liverpool.

Jones, a che punto è la trattativa tra Inter e Liverpool

Al momento la trattativa è ferma all'incontro che c'è stato a Montecarlo tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e quello dei Reds, Richard Huges, in cui è risultata palese la differenza di valutazioni. L'Inter è infatti ferma a 20 milioni più bonus, potrebbe arrivare a 25 ma difficilmente arriverà a 30 o più per un giocatore il cui contratto è in scadenza il prossimo anno. In compenso il centrocampista ha dato il suo assenso al passaggio a Milano ed è un giocatore fortemente gradito a Chivu, che ne ha ammirato da vicino le doti nell'ultimo confronto diretto in Champions League, partita persa 1-0 dall'Inter in casa con un rigore fortemente contestato per una trattenuta di Bastoni su Wirtz.