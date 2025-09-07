C'è un solo precedente tra Cristian Chivu, la Juventus e Igor Tudor e risale alla passata stagione, quando il romeno era alla guida del Parma. I gialloblu passarono al Tardini battendo i bianconeri 1-0 con la rete di Pellegrino: era fine aprile e i ducali festeggiavano il risultato di prestigio mettendo in tasca punti importanti per la corsa salvezza.

In quell'occasione il tecnico rumeno "ha portato a casa la vittoria più prestigiosa della sua ancora breve carriera" scrive il Corriere dello Sport, aggiungendo però che questo "non significa che l'idea sia quella di replicare lo stesso tipo di gara - si legge -. Allora c’era da compensare un chiaro ed evidente gap tecnico. Resta il fatto, però, che in quella circostanza Chivu ha saputo cogliere il modo per mettere in difficoltà il rivale. E allora non sarebbe una sorpresa se qualche situazione simile venga studiata e provata anche alla Pinetina".

