Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco sono sulle tracce di Angelo Stiller, regista dello Stoccarda con un contratto in scadenza nel 2028 ma nel quale è inserita una clausola di rescissione di 36,5 milioni di euro che renderebbe comunque agevole l'assalto di questi giganti al giocatore classe 2001. Nel frattempo, gli Schwaben si stanno già guardando intorno per l'eventuale sostituto e avrebbero già individuato un nome adatto a loro: secondo il quotidiano svizzero Blick, il club tedesco intende puntare su Aleksandar Stankovic, il centrocampista attualmente in forza al Lucerna ma di proprietà dell'Inter.

Lucerna che vuole far scattare la clausola di riacquisto da 1,6 milioni di euro, ma l'Inter al tempo stesso intende esercitare il controriscatto a 3,2 milioni di euro. L'intenzione è quella di metterlo a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club; poi, durante la preparazione per la prossima stagione si deciderà se il giocatore è idoneo per restare in nerazzurro o se converrà girarlo nuovamente in prestito. Oltre allo Stoccarda, si vocifera di come altri club della Serie A e il Club Bruges in Belgio siano interessati al figlio di Deki.

