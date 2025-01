Francesco Acerbi ha svolto l'intera seduta in gruppo quest'oggi a San Siro, dove l'Inter si è ritrovata per la rifinitura in vista della partita contro il Bologna di domani sera. Lavoro personalizzato, invece, per Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa che puntano la gara di domenica contro l'Empoli. Lavoro a parte anche per Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu, per i quali come noto si prospettano tempi di recupero più lunghi.

Simone Inzaghi deve fare i conti anche con le condizioni non perfette di Davide Frattesi, che non è al 100% della condizione ma contro i felsinei ci sarà, partendo dalla panchina.

