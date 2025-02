Carlos Augusto, Zalewski e Darmian indisponibili per infortunio. L'Inter arriva a Napoli con i soli Dimarco e Dumfries disponibili sulle corsie esterne. Il brasiliano è il più vicino a rientrare, come confermato da Inzaghi in conferenza stampa, ma il tecnico nerazzurro sta valutando soluzioni alternative per far fronte all'emergenza.

Il cambio modulo, con la difesa a quattro, è stato già sperimentato nel secondo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Per questo Bisseck è in vantaggio su Pavard: il francese, a partita in corso, potrebbe far rifiatare Dumfries sulla destra.

L'olandese potrebbe prima partire esterno nel centrocampo a cinque e poi retrocedere nella difesa a 4, come accade nella sua Nazionale. Stesso dicasi per Dimarco, anche se con la Lazio è stato Bastoni a svolgere il ruolo di terzino sinistro. De Vrij dalla panchina potrebbe andare a fare coppia con Acerbi al centro della difesa a quattro.

Inzaghi, insomma, non vuole lasciare nulla al caso e in questi giorni ha provato diverse soluzioni. Tra queste anche quella di nuovi esterni da adattare. Se contro la Lazio è toccato a Zielinski sacrificarsi, Inzaghi ha annunciato di aver provato in allenamento esterni Correa e Frattesi. Non è la prima volta per entrambi, ad esempio l'argentino era stato schierato in quella posizione nel finale di gara teso contro la Roma.

