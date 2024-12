La Serie A torna in campo subito dopo Natale, e sabato alle 18 toccherà all'Inter attesa dal Cagliari alla Unipol Domus. Per la sfida tra rossoblu e nerazzurri l'attesa è già altissima, al punto che i biglietti si sono volatilizzati nel giro di poche ore dall'inizio della prevendita, anche per quel che riguarda il settore ospiti. Previsto quindi il tutto esaurito, con circa 16.400 spettatori.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!