Il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in conferenza stampa dopo il 3-2 di oggi in rimonta contro il Monza: "Qual è il segreto? Non c'è un segreto, sappiamo tutti di essere giocatori fortissimi - ha esordito il tedesco -. Non possiamo giocare tutti dall'inizio ogni partita, ogni giocatore deve essere pronto per aiutare la squadra. Io credo che all'Inter siamo tutti bravi ragazzi e siamo sempre felici di poter dare il nostro contributo alla squadra".

Cosa è successo durante l'intervallo?

"Non abbiamo parlato molto, sapevamo di dover vincere la partita e di dover fare molto meglio rispetto al primo tempo. L'abbiamo fatto e siamo felici per il secondo tempo".

Oggi è tornato al gol anche Calhanoglu.

"È uno dei più forti al mondo. Ha bisogno di fiducia e quando possiamo aiutarlo è positivo per tutti. Siamo molto contenti per lui, ma la cosa più importante è aver vinto".