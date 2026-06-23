Intervenuto ai microfoni di CFBayern Insider, il noto giornalista tedesco Christian Falk ha parlato delle vicende di mercato del Bayern Monaco legate al mondo interista. Che i campioni di Germania abbiano osservato attentamente il difensore nerazzurro Yann Bisseck non è una novità, ma dopo un momentaneo periodo di silenzio, nellao Patria del numero 31 di Chivu si torna a parlare del flirt e del possibile successivo connubio tra i bavaresi e il difensore tedesco.
Secondo quanto affermato da Falk, "il Bayern Monaco preferisce sempre puntare su giocatori tedeschi, quando è possibile. Adorano avere giocatori tedeschi in squadra. Vogliono essere la nazionale bavarese di Germania". Piani che ben si incastrano nello scenario che riguarda Bisseck: difensore classe 2000 nato a Colonia e cresciuto nelle giovanili dell'omonima squadra che ora sembrerebbe avere nostalgia di casa e potrebbe voler tornare in Bundesliga.
Bayern, segnali positivi da Bisseck
Secondo le informazioni a disposizione dal giornalista Falk, i bavaresi avrebbero ricevuto segnali positivi dall'interista che avrebbe espresso il desiderio di giocare per il Bayern in futuro. Il club bavarese "ha già contattato l'Inter per informarsi sul possibile costo del trasferimento. Quindi, come vedete, c'è qualcosa nell'aria, ma prima il Bayern deve vendere. Vediamo quindi cosa succede con Min-jae Kim".
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 17:17 Con il sì di Baccin, Chivu vuole dare una chance a Maye
- 16:45 Carraro su Calciopoli: "Non è vero che la Juve vinse gli scudetti per Moggi"
- 16:31 Simonelli: "Malagò presidente FIGC risultato che dà grande soddisfazione"
- 16:17 Inter Women, saluta Piovani: per la sostituzione pronto Sassarini
- 16:02 In Turchia - Galatasaray freddo su Calhanoglu. Colpa del... Fenerbahçe
- 15:50 Zanetti: "Inter, la Champions da vicepresidente sogno da realizzare"
- 15:35 Como, suggestione Icardi per la stagione della Champions League
- 15:22 Fair Play Menarini, anche Milito e Butragueño tra i protagonisti
- 15:10 Croazia-Panama, Sucic dovrebbe iniziare dalla panchina
- 14:56 L'Inter U17 in semifinale: oggi alle 20.30 la partita contro la Juventus
- 14:43 UFFICIALE - Gattuso riparte dalla panchina della Lazio
- 14:30 Pirateria, nel 2025 persi 2,3 miliardi di euro e 11 mila posti di lavoro
- 14:16 Rangnick sul rigore procurato da Lautaro: "Si può interpretare come ha fatto l'arbitro"
- 14:01 Palestra-Inter, Agostinelli frena: “Cifre fuori mercato per un terzino”
- 13:48 Ascari: "Con Palestra, Solet e un centrocampista Inter ancora più forte"
- 13:39 Palestra-Inter in via di definizione. Nico Paz, giovedì sarà tutto più chiaro
- 13:21 Nainggolan, guai fuori dal campo: fermato senza patente in Belgio
- 13:07 Marotta: "Malagò profilo super eccellente, conosce le dinamiche dello sport"
- 12:53 L'Inter U16 si arrende in finale alla Juventus, Gridel: "Indimenticabile"
- 12:39 Malagò: "Stadi? Moratti, Berlusconi e gli altri avrebbero potuto rinunciare a 1-2 giocatori"
- 12:26 Jovetic: "Inter, andai via perché non avevo tempo da perdere"
- 12:12 Deschamps: "Bene la fase offensiva. Norvegia? Vogliamo il primo posto"
- 12:00 Dumfries resta abbottonato: "Real Madrid? Non dico niente"
- 11:45 Il Liverpool è aperto a due possibili soluzioni per Curtis Jones
- 11:30 videoINTER - PALESTRA: CI SIAMO! Affare ai dettagli, già oggi può essere il GIORNO della CHIUSURA
- 11:18 Pisa già oltre Akinsanmiro: l'ultima idea è Topalovic
- 11:06 Palestra all'Inter per 52 milioni di euro: tutti i dettagli del pacchetto
- 10:56 CdS - Luis Henrique in partenza? Non per forza: gli scenari per il brasiliano
- 10:43 Palestra a un passo dall'Inter: oggi un contatto per chiudere
- 10:33 Sono le ore di Palestra all'Inter: nuovi contatti con l'Atalanta
- 10:29 UFFICIALE - Piovani non è più l'allenatore dell'Inter Women
- 10:15 SM - Frattesi preferisce la Juve: spuntano due contropartite tecniche
- 10:01 Il Gazzettino - Solet-Inter, chiusura non imminente. C'è concorrenza
- 09:50 La Repubblica - Mancini ct, club di A contrari: anche Marotta è perplesso
- 09:36 Romano: "Se ci fosse l'occasione Nico Paz, l'Inter mollerebbe Jones"
- 09:22 Mondiali 2026, Lautaro raccoglie consensi: "Indemoniato"
- 09:08 GdS - Akinsanmiro, Inter convinta di prendere più di 7,5 milioni. Ma c'è l'alternativa
- 08:54 GdS - Palestra, la settimana del colpo: l'esterno lavora già per l'Inter
- 08:40 TS - Inter, il dopo De Vrij sarà un low cost: no a Ostigard, ecco il profilo
- 08:30 CdS - Palestra-Inter oltre quota 50, ma senza rivendita: parti al lavoro
- 08:20 Il Giorno - Akinsanmiro-Pisa saltato per blocco del mercato. Bologna? Difficile, ma...
- 08:10 CdS - Nico Paz, l'Inter lavora alle uscite e aspetta il vertice Como-Real: il punto
- 08:00 Mondiali 2026, tris di Francia e Norvegia. Vince anche l'Algeria
- 00:15 Meteo avverso: Francia-Iraq sospesa a fine primo tempo
- 00:08 Argentina, Lautaro: "Mi godo ogni momento rappresentando il mio Paese"
- 00:00 Il portiere d'albergo
- 23:40 Croazia chiamata al riscatto, Dalic: "Nessun dubbio sulla squadra"
- 23:25 Kovacic: "Sucic fenomenale, lo dimostra ogni giorno. Ma non è simile a Brozovic"
- 23:10 Amichevoli a Perth, trovato accordo per offrire tariffe aeree scontate
- 22:55 Zenga: "Scudetto vinto contro il Napoli, Maradona mi fece i complimenti"
- 22:40 Romano: "Palestra, Inter molto ottimista di arrivare al traguardo a breve"
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro, lavoro straordinario. Ha capito il messaggio"
- 22:20 Argentina, Alvarez: "Messi? C'è poco da dire, è il migliore di tutti i tempi"
- 22:10 Francia-Iraq, seconda panchina per Thuram: in attacco la novità è Barcola
- 22:03 Under 16 - Troppa Juventus per l'Inter U16: i bianconeri vincono 3-0 e conquistano lo Scudetto
- 21:50 Sky - Nico Paz-Como, giovedì la verità. Inter alla finestra? Il punto
- 21:30 Diouf o Luis Henrique: chi finanzia il mercato? Scelta tra due esterni diversi
- 21:15 Volpi: "Calhanoglu eliminato? Mi spiace tantissimo, ma c'è una piccola nota positiva"
- 21:02 Argentina ai sedicesimi con il solito Messi: doppietta all'Austria. 64' buoni per Lautaro
- 20:45 Ecuador, Chiesa: "Cambiasso un amico. Prima del Mondiale in Qatar..."
- 20:30 Platini: "L'Italia deve ripartire da zero, come fece la Francia negli anni '50"
- 20:15 Elezioni FIGC, Abete e l'appello a Marani: "Ti avremmo appoggiato"
- 20:00 Marani: "Le seconde squadre vanno ripensate, troviamo un modello giusto"
- 19:45 Inter-Palestra, oggi nessun contatto. Ma è la settimana buona per chiudere
- 19:30 Materazzi ricorda Rep. Ceca-Italia: "Pelle d'oca anche vent'anni dopo"
- 19:15 Brioschi: "Inter a Rozzano idea poco probabile, ma ha aumentato l'interesse"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER al TRAGUARDO, l'agente a MILANO. Novità NICO PAZ e JONES. MAROTTA on fire
- 18:41 Romano: "Sensi al CSKA Sofia: pagata la clausola da 200mila euro"
- 18:27 Di Napoli: "Inter-Nico Paz? Sarebbero soldi spesi bene, ecco perché"
- 18:12 Palestra-Inter, Lucci è arrivato a Milano: accelerazione in vista