Visite speciali quest'oggi ad Appiano Gentile: durante la giornata l'Inter ha infatti ricevuto una gradita visita al BPER Training Centre. Si è palesato infatti all'interno della Pinetina Fredy Guarin, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2012 al 2016. Il colombiano, che ieri ha preso parte alla festa per gli 80 anni dell'ex presidente Massimo Moratti a Imbersago, ha ricevuto in dono una maglia personalizzata della sua ex squadra.