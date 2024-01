George Puscas, ex attaccante dell'Inter, lascia il Genoa e si trasferisce in prestito al Bari. A dare l'annuncio è lo stesso club biancorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. "SSC Bari comunica di aver acquisito dal Genoa Cricket and Football Club, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore George Alexandru Pușcaș (08.04.96, Marghita, Romania). L'attaccante rumeno sarà da subito a disposizione di mister Marino; vestirà la maglia numero 47".