Borna Sosa o Cristiano Biraghi sulla fascia sinistra contro il Monza? Paolo Vanoli, tecnico del Torino, interviene in conferenza stampa esprimendo soprattutto la sua felicità per poter contare sull'ex viola, reduce da una bella partita contro il Milan: "Sono contento dell'arrivo di Biraghi, l'ho avuto all'Inter e arriva da una grande parentesi alla Fiorentina. è un giocatore importante. Sono contento della sua prestazione contro il Milan, ci ha dato tanto sotto molti aspetti; la sua presenza è importante anche per Sosa, perché quando ti giochi il posto aumenta la voglia di allenarti, di spingere. Questo è un bene assoluto per la squadra, sono molto soddisfatto di entrambi".