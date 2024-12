Si profila un ritorno in Italia, dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Inter, per Cesare Casadei. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino avrebbe mosso i primi passi ufficiali con il Chelsea per avere il centrocampista classe 2003. L'intenzione sarebbe acquistarlo a titolo definitivo, garantendo ai Blues un diritto di recompra a una cifra più alta.