Prima stagione in Arabia Saudita con un titolo in bacheca per Simone Inzaghi, alla guida dell’Al-Hilal. Il tecnico italiano ha infatti conquistato la King’s Cup, superando in finale l’Al-Kholood per 2-1 in rimonta, in una gara decisa anche dalle giocate di protagonisti come Theo Hernandez e Karim Benzema, protagonisti nell’azione del gol decisivo.

Un successo che ha evitato una stagione a secco, ma che lascia comunque il rammarico per il mancato double: la Saudi Pro League è infatti sfumata a favore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, capace di imporsi nella corsa al titolo.

Sul futuro dell’allenatore ex Lazio si sono già moltiplicate le voci: Inzaghi è stato accostato alla Juventus, al Napoli e anche alla panchina della Italy national football team, ancora senza commissario tecnico dopo le dimissioni di Rino Gattuso.