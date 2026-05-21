A Stile TV, nel programma “Salite sulla giostra”, l’ex agente di Roberto Mancini, Giorgio De Giorgis, ha parlato del futuro dell’allenatore, indicandolo come profilo ideale per una big italiana come il Napoli.

“Può allenare ovunque e vincere”

De Giorgis ha elogiato le qualità del tecnico: “Mancini può allenare ogni squadra italiana e fare bene. È un vincente di natura, vuole vincere giocando bene”. Secondo l’ex agente, il tecnico avrebbe le caratteristiche giuste per una piazza ambiziosa: “Può fare bene al Napoli e non solo. È uno che vuole sempre i giocatori migliori e sa lavorare con i presidenti”.

Il passaggio dall’estero e la mentalità

Riferimento anche all’esperienza in Arabia Saudita: “In Arabia si perde un po’ della cattiveria che si ha in Italia. Non credo che ti riempia la pancia, ma serve la società giusta per reagire subito”. “Mancini primo nome per il Napoli”

Infine, una posizione netta sul possibile futuro in Serie A: “Tra i nomi in lista, Allegri e Mancini sono quelli più esperti. Io metto Mancini al primo posto per la panchina del Napoli”.