L’Ajax supera il Groningen per 2-0 e conquista la finale dei playoff per la qualificazione alla UEFA Conference League. I Lancieri passano al 24’ con un colpo di testa di Davy Klaassen, ex giocatore dell’Inter, su assist di Godts.

Nella ripresa arriva il raddoppio firmato dal giovane Jorthy Mokio, con una conclusione dalla distanza al 50’. L’Ajax attende ora la vincente tra Utrecht e Heerenveen, impegnate nell’altra semifinale. In palio l’accesso ai turni preliminari della Conference League.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 21 maggio 2026 alle 21:35
Autore: Ludovica Ferrante
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