Yuto Nagatomo giocherà il quinto Mondiale della sua carriera calcistica con il suo Giappone. La convocazione dell'ex terzino dell'Inter non era affatto scontata e la reazione, al momento della chiamata ufficiale, è stata davvero commovente. Classe 1986, ex Cesena e Inter, il terzino trova dunque spazio tra i 26 giocatori annunciati dal Ct Hajime Moriyasu per il torneo in Nord America. Nagatomo conta ben 144 presenze in Nazionale e adesso insegue il record-man di tutti i tempi della nazionale nipponica: Yasuhito Endo (152), come ricorda Sky Sport.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 20:15
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione