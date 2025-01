Ha scatenato le polemiche l'episodio che ha coinvolto oggi Danilo D'Ambrosio, difensore del Monza, espulso durante la sfida contro il Cagliari. Non è passato inosservato nemmeno il suo commento da bordocampo: "Ma come facevo a rialzarmi?…Oh, questi sono scarsi veri", ha detto l'ex Inter dopo esser stato cacciato dall'arbitro per un fallo di reazione su Mina.