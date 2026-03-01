Hernanes, presente negli studi di DAZN, si è concentrato sulla prestazione dell'Inter contro il Genoa, guardando anche in proiezione futura in ottica mercato. Quale nome può essere una suggestione nel reparto offensivo? "Io faccio il nome di Nico Williams. All'Inter manca un giocatore con quelle caratteristiche, con i dribbling proprio, quando le gare sono bloccate serve un giocatore di questo tipo per rinforzare il reparto d'attacco".

Poi Hernanes ha anche elogiato Dimarco: "E' il miglior giocatore del campionato, ogni tocco che fa i miei occhi brillano".