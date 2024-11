Poco utilizzato dal Napoli e in scadenza di contratto, Juan Jesus potrebbe fare ritorno in Brasile. L'ex nerazzurro, secondo AreaNapoli.it, sarebbe finito nel mirino del Flamengo come possibile alternativa a Leo Ortiz e Fabricio Bruno.

I rossoneri non vorrebbero però pagare alcun indennizzo al Napoli, considerando anche lo stipendio che dovrebbero elargire al giocatore e il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per Juan Jesus da segnalare anche l'interesse di alcune formazioni turche.