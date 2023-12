L'ex centrocampista dell'Inter Paul Ince prova a spiegare perché André Onana sembra essere precipitato in un buco nero da quando si è trasferito al Manchester United, che lo ha pagato a peso d'oro proprio dal club nerazzurro, provando però a tendere una mano al camerunese. Intervistato da DAZNBet, The Governor ha spiegato: "Questa fase della sua carriera gli fornirà un'esperienza preziosa. Non si tratta solo di lui, perché il portiere è bravo tanto quanto la difesa che ha davanti. Ecco perché sembrava così bravo all'Inter e perché non aveva così tanto da fare. Il Manchester United sta subendo molti gol e molti tiri, come abbiamo visto ieri sera. Non lo stanno proteggendo abbastanza, e qui sta il problema. Peter Schmeichel aveva Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane e me davanti a lui ed è stato difficile per le squadre raggiungerci. Il Manchester United guarda dappertutto e a volte è molto aperto. Ciò non aiuta in alcun modo le prestazioni di Onana. C'è una buona curva di apprendimento per lui e penso che ce la farà perché è un ottimo portiere. Migliorerà quello che sta facendo, ma non voglio che cambi completamente il suo modo di giocare. Ogni giocatore attraversa momenti difficili, e per lui il problema è amplificato ancora di più dal fatto che gioca in porta."

L'ex capitano dello United ha aggiunto: "La gente deve capire che la pressione al Manchester United è dieci volte superiore. Ha iniziato anche bene, ma la pressione si è fatta sentire dopo i primi due errori e possiamo vederlo nella sua forma attuale. Alcuni giocatori impiegano alcuni mesi per adattarsi, alcuni impiegano un anno e altri non sono mai all'altezza degli standard, della pressione e delle aspettative dei tifosi. Penso che Onana debba superare questo. I tifosi supercritici lo perseguitano sempre quando è in difficoltà, ma è questa la pressione che devi affrontare".