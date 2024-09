L'avventura in Croazia per Gennaro Gattuso procede bene. Il caso Ivan Perisic sembra non intaccare il collettivo dell'Hajduk Spalato, che occupa il secondo posto della classifica del campionato, un solo punto dietro la Dinamo Zagabria. Nella giornata ieri l'Hajduk Spalato ha battuto l'Osijek con un gol dell'ex Inter Marko Livaja, a segno al 56'. Insomma, un altro ex nerazzurro decisivo.