"Quando ero alla Juve, ci hanno tolto immeritatamente due scudetti. Eravamo una squadra con mentalità e forza. Nella finale di Berlino, dove siamo diventati campioni del mondo, c'erano otto giocatori bianconeri in campo tra Francia e Italia". Lo ha detto Fabio Capello, parlando a Sky Sport, a margine della sua ospitata al 'Festival dello Sport di Trento'.