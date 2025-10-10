Intervistato da Sportitalia al 'Portugal Football Summit', Sol Campbell, storico difensore dell'Arsenal e della Nazionale inglese, ha portato indietro le lancette dell'orologio di qualche anno per raccontare di quando fu vicino al trasferimento all'Inter: "Beh sono stato a Como (alla Pinetina di Appiano Gentile, ndr), avevano un bellissimo campo di allenamento, sembrava quasi un giardino romano - il suo ricordo - Davvero incredibile, sembrava di tornare al tempo dei romani. Il posto pù bello che abbia mai visto, non so se sia ancora così. E' vero che sono stato vicino all'Inter, ma la trattativa non si è concretizzata. Cosa mancava? Non è saltata per una questione economica... Il Milan era più avanti dal punto di vista della cura dell'aspetto fisico e medico con le sue strutture. Poi Ronaldo è andato via...".