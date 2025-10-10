Maurizio Sarri si schiera dalla parte di Adrien Rabiot nella disputa verbale a distanza nata tra il centrocampista francese e l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, rispetto all'opportunità di giocare Milan-Como in Australia: "Ha ragione Rabiot, gli possono rispondere quanto vogliono - ha detto il tecnico della Lazio ai canali ufficiali del club -. Tirare in ballo l’aspetto economico è stato brutto, è stata una brutta risposta. Lui è un ragazzo stupendo, è uno di quelli che va dentro a combattere. Se non ci fossero i giocatori, la Lega non avrebbe soldi".