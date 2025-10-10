Walter Novellino, intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta scudetto nel campionato italiano. “Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L’antagonista principale è sicuramente l’Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri”, le sue parole.
Sulla Nazionale. “L’Italia di Gattuso mi piace, Rino è uno che ottiene sempre ciò che vuole - ha aggiunto -. Mondiale? Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene”.
Sezione: News / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 17:16
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
