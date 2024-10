Dopo aver salutato il gioco del calcio, Diego Forlan ha deciso di riciclarsi come tennista. Il Cacha, visto per una sola stagione con la maglia dell'Inter, sarà infatti protagonista del Challenge 100 di Montevideo, in Uruguay, dove giocherà in doppio col numero 78 del mondo Federico Coria. Forlan si sta dedicando completamente al tennis, avendo preso parte al all'MT1000 di Lima nel circuito ITF World Tennis Master Tour.