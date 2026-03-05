Il Tribunale del Riesame di Brescia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, per il tifoso 19enne dell’Inter arrestato a Milano per aver lanciato un petardo contro Emil Audero durante Cremonese-Inter dello scorso 1° febbraio.

"Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi”, aveva detto il giovane, legato al Gruppo ultrà dei Viking, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Giulia Marozzi. L’ultrà aveva dichiarato anche di "aver lanciato non una bomba carta ma un petardo, che si era procurato nel mese di dicembre a Napoli tramite un amico". Lo riporta il Giorno.it.

