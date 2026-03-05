"Ho baciato solo tre maglie, quelle della squadre a cui sono più legato. Con la Nazionale sappiamo tutti cosa abbiamo fatto, con l'Inter ho vissuto momenti belli e brutti. Perdemmo lo scudetto all'ultima giornata ma siamo riusciti a chiudere il cerchio vincendo il Triplete con gli stessi compagni di quella disfatta del 2002. Se perseveri, alla fine riesci a ottenere quello che vuoi. Il Perugia mi ha permesso di arrivare in azzurro. Quando sono stato convocato la prima volta mi sentivo inadeguato, ho chiamato mia moglie dicendole di venirmi a prendere perché non ero in me. Poi invece feci una grande partita, lì è partito tutto". Così Marco Materazzi, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera, nell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV.
Tua mamma è morta quando eri adolescente.
"Per un lutto di questo genere non c'è un'età giusta, certamente perdere la mamma a 15 anni è particolare. Basta poco per prendere delle strade sbagliate, cosa che io e mio fratello non abbiamo mai fatto perché la mamma ci ha insegnato tanto. Aveva uno studio estetico a Bari, lavorava 12 ore al giorno per renderci felici".
Il gol segnato alla Repubblica Ceca al Mondiale 2006.
"Quello più importante, più di quello segnato in finale, perché ci permise di evitare il Brasile. Abbiamo intrapreso una strada più leggera che ci ha fortificato, con la Germania eravamo invincibili, come disse Lippi. Dedicai il gol a mia madre, ma già qualcuno, dopo l'espulsione con l'Australia, disse che era finito l'incantesimo. In finale qualcuno mi ha spinto dall'alto prima del gol alla Francia, ho pensato a mia madre. L'unico raggio di luce che c'era sullo stadio di Berlino, quel giorno, illuminava mia moglie e i miei figli".
Gli insulti che ricevevi che effetto ti facevano?
"Mi hanno sempre fortificato, quando non me li facevano giocavo peggio. Li prendevo come uno stimolo perché evidentemente mi temevano. Di me si è sempre parlato bene o male, non sono mai stato un personaggio 'piatto'".
Idolo difensivo.
"Nesta è stato il più forte con Maldini. Di Cannavaro non dico altrettanto perché insieme sembravamo due scugnizzi che giocavano al parco. Con gli altri due mi sentivo in soggezione".
I rigori della finale con la Francia nel 2006.
"Qualcuno si tolse subito le scarpe, Rino (Gattuso, ndr). Qualcuno girava al largo, mi pare Iaquinta; non eravamo in tanti rimasti per tirarlo. Cannavaro era il sesto, secondo me avrebbe tirato prima Buffon di lui. Io li ho sempre tirati, me la sentivo. Anche se ero fissato col fatto che se segni in partita, solitamente lo sbagli nella lotteria dei rigori. Puoi passare da eroe a quello che ti fa perdere il Mondiale, però il gioco valeva la candela. Avrei tirato anche il quinto. Ha fatto tutto Lippi, in cuor mio speravo di tirarlo, ma non volevo fare lo spaccone proponendomi di calciarlo".
L'episodio con Zidane.
"Ho vissuto la giungla calcistica sin da piccolo, ho fatto una cosa di esperienza, da difensore, dopo che Rino mi voleva ammazzare perché non avevo marcato Zidane sul suo colpo di testa parato da Buffon. L'azione dopo tengo un po' Zidane, gli chiedo anche scusa due volte. Alla terza, quando mi offre la sua maglietta, non gli ho detto nulla di particolare".
Hai un rimpianto?
"Non vivo di rimpianti perché non avrebbe senso. La vita ti riserva tante cose belle e anche tante brutte. Quando capitano quelle brutte cerchi sempre di essere positivo, adesso ho il problema di mio fratello che è affetto da SLA. La cosa brutta è che non puoi farci niente, l'unica speranza è la terapia che potrebbe bloccarla. E' stato un fulmine a ciel sereno, è successo tutto dal niente, è un tram che ti arriva addosso. Lui ha una forza d'animo incredibile. Abbiamo passato momenti in cui ci si prendeva poco, questa circostanza ci ha riavvicinato. Quello che conta è la famiglia, sono contento di potergli stare vicino".
E' vero che non nascono più i difensori di una volta?
"Il calcio è cambiato, i difensori pure. Ai nostri tempi la prima cosa era marcare e non prendere gol. Quando avevi gente come Figo e Adriano, non conveniva cincischiare dietro ma andare a far male subito all'avversario. Oggi il difensore deve saper maneggiare il pallone piuttosto che tenere l'uomo in marcatura. Io penso sempre che il difensore debba fare il difensore, il centrocampista fare il centrocampista e l'attaccante fare l'attaccante".
Quanto sei orgoglioso di te stesso?
"Tanto perché quello che ho fatto me lo sono conquistato sul campo, in battaglia. E con la mia famiglia, mia moglie e miei tre figli".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:44 Bale: "Quando segnai quella tripletta all'Inter dimostrai a me stesso di poter battere i migliori"
- 16:30 D'Ambrosio, la paura è finita: l'ex Inter e la famiglia sono rientrati in Italia da Dubai
- 16:16 Roma in ansia: Dybala si ferma ancora in allenamento per un problema al ginocchio
- 16:02 Ospedale Buzzi, l'Inter finanzia il rinnovamento dello spazio dedicato ai corsi pre-parto. Marotta: "Attenti a sostenere le realtà del territorio"
- 15:48 MVP Serie A di febbraio, niente da fare per Dimarco: il premio va al romanista Malen
- 15:34 Como, Fabregas: "Vorrei sapere quante volte l'Inter ha fatto 0,07 di xG negli ultimi anni. Ritorno? Nulla è impossibile"
- 15:20 Calcagno (presidente AIC): "Bastoni, accanimento eccessivo. La sua integrità prevarrà sulle polemiche"
- 15:06 Rocchi contestato allo 'Stadio dei Marmi', la Carrarese: "Nessun episodio di violenza o aggressione"
- 14:51 Derby di Milano affidato a Doveri: quarto incrocio con Milan e Inter, cosa dicono i precedenti
- 14:37 Piotr Zielinski è il POTM del mese di febbraio: decisivi i due gol
- 14:21 Antonini: "In questo derby c'è una squadra che ha niente da perdere. Dimarco? Top player, non uscendo al 60'..."
- 14:07 Qui Milan - Allenamento a Milanello verso il derby: lavoro personalizzato sul campo per Bartesaghi
- 13:52 Sky - Concesso un giorno di riposo, ma Chivu e lo staff saranno ad Appiano. Da domani si prepara il derby
- 13:38 Fumagalli dopo il gesto di fair play in Reggiana-Sudtirol: "Bastoni crocifisso nonostante le scuse, va capito"
- 13:24 Materazzi: "In carriera ho baciato solo le maglie di Inter, Perugia e Nazionale. Triplete dopo la disfatta del 2002 la chiusura di un cerchio"
- 13:10 Derby 1983, Serena smentisce Collovati: "La moviola assegnò il gol a me, tu sei andato subito dai giornalisti"
- 12:56 Finalissima in Qatar, la UEFA non sta prendendo in considerazione sedi alternative. Decisione entro la fine della prossima settimana
- 12:42 Petardo contro Audero: revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 19enne tifoso dell'Inter
- 12:28 UFFICIALE - Inter e WTW rinnovano la partnership fino al 2028. Ricci: "Fondamentale consolidare un ecosistema di partner d'eccellenza"
- 12:14 Varane: "Il futuro di Nico Paz? Ecco il mio consiglio. Sul Real dico che..."
- 12:05 Milan-Inter, Rocchi punta sull'esperienza di Daniele Doveri. Al VAR la coppia Abisso-Di Bello
- 12:00 Desideri: "Fuori rosa per aver dato dello stron*o a Suarez. Che rimpianto la finale persa con l'Inter!"
- 12:00 Verso MILAN-INTER, novità BONNY! FORMAZIONE già FATTA. Chi paragona i casi BASTONI a LUKAKU...
- 11:45 Collovati: "L'Inter ha già vinto lo scudetto. Ma cosa si aspettava Chivu dopo il Bodo?"
- 11:30 CdS - I numeri parlano chiaro: senza Lautaro, tutti segnano meno
- 11:16 Milan, Pavlovic: "Scudetto? Nulla è ancora finito. Su Pio Esposito posso dire che..."
- 11:02 GdS - Oaktree, obiettivo raggiunto: ora la gestione dell'Inter è sana e pesa meno pure l'uscita dalla Champions. Rispetto all'anno scorso...
- 10:48 CdS - Chivu ha già scelto l'Inter anti-Milan: strategia che parte da lontano
- 10:34 Vieri: "Vi racconto il mio derby più bello. Parole di Leao? Vita e morte sono un'altra cosa, ma..."
- 10:20 Corsera - Inter, Calhanoglu titolare: il turco all'ultimo derby? La situazione tra rinnovo e addio
- 10:06 Ranocchia: "Derby decisivo solo se vince l'Inter. Mai avuto dubbi su Chivu perché..."
- 09:52 TS - Bastoni rischia un derby come Ronaldo. Ha fatto il callo ai fischi, ma...
- 09:38 TS - Calhanoglu-Zielinski, sarà un'Inter di palleggio. Il turco titolare in campionato dopo otto gare
- 09:24 TS - Il derby di Esposito: Pio affronta il Milan per un'altra prima volta
- 09:10 Mauro: "Ridicoli i fischi a Bastoni, ma Chivu mi ha deluso. Ecco perché oggi si simula di più"
- 08:56 Capello: "Chivu-Allegri uno scontro generazionale. L'Inter, a Como, stava già pensando al derby: ne deduco una cosa. Lautaro ko? C'è poco da lamentarsi"
- 08:42 GdS - Bastoni fischiato: Gattuso detesta una cosa. E dall'Inter fanno notare che...
- 08:28 GdS - Lautaro lavora a parte: ha messo nel mirino una partita per tornare in campo
- 08:14 GdS - Chivu sorride: il polpaccio di Bonny sta bene e domani sarà in gruppo. Oggi niente allenamento
- 08:00 Atalanta, contusione al ginocchio per Scalvini: esami nelle prossime ore
- 00:00 Una domanda da fare a Chivu dopo Como-Inter
- 23:51 Martorelli: "Chivu, l'autostima è importante. E chi avrebbe avuto il coraggio di lanciare Esposito?"
- 23:37 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: terza sanzione per Amerighi, prima per Berenbruch
- 23:23 Serie A, è Vergara la Rising Star di febbraio. De Siervo: "Bravissimo a convincere un tecnico come Conte"
- 23:11 Stramaccioni: "Se il Milan vince il derby può riaprire il campionato. Inter, col Bodo partita storta"
- 22:55 Semifinale Coppa Italia, l'Atalanta riprende due volte la Lazio: sentenza rimandata, finisce 2-2 all'Olimpico
- 22:41 Parma Primavera, Corrent: "Tenuto testa all'Inter anche in 10 contro 11, avremmo meritato di vincere"
- 22:27 Cordoba: "Era dura per l'Inter riprendersi dalla batosta dell'anno scorso. Bravo Chivu e brava la società"
- 22:12 Ferrara: "Derby, se guardo le rose l'Inter ha qualcosa in più. Poi come partita è impronosticabile"
- 21:57 Giuseppe Rossi: "Bastoni fuori dalla Nazionale? Che stron..ta! La colpa di tutto questo è del VAR"
- 21:43 Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex Inter Sarìn Di Vincenzo all'età di 84 anni
- 21:29 Verso il derby, il Comitato per l'ordine pubblico rafforza la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente
- 21:15 Vicario, la pista Inter resta la più forte: previsti in questo mese nuovi contatti per agevolare l'affare
- 21:00 L'ex Inter Pirola: "L'Olympiacos è un grande club, non ho tutta questa fretta di tornare in Italia"
- 20:45 Cittadella, Iori: "C'è dispiacere per il risultato. Non ricordo grossi pericoli dall'Inter"
- 20:32 Finalissima 2026, UEFA e CONMEBOL guardano oltre il Qatar: si valuta soluzione europea
- 20:18 DAZN apre alle domande dei tifosi con Chat Live: domani prima sessione con Lautaro
- 20:03 Como-Inter, per i nerazzurri un record negativo che non si verificava da ben otto anni
- 19:49 Massolin 'diviso' tra tre Nazionali: l'Algeria prima a sondare il terreno per il futuro interista
- 19:34 Tonali: "La gara dei playoff sarà una delle più importanti. Dobbiamo arrivarci al 100%"
- 19:20 Como, Butez: "Il pareggio con l'Inter è positivo. Questo gruppo però ha fame di vittorie"
- 19:05 Como, Fabregas: "Inter diversa dal solito, non si è mai avvicinata alla nostra porta. Abbiamo dominato"
- 18:51 CF - L'Inter vince la causa contro IC Markets. Ma il Tribunale dice no alla richiesta di risarcimento
- 18:37 Darmian: "Avevo tanta voglia di tornare. Como? Non abbiamo gestito. Faremo di tutto per vincere il derby"
- 18:30 Primavera - Gli Up&Down di Parma-Inter: Taho, una parata ma è fondamentale. Zarate ancora spento
- 18:23 Chivu: "Inter e Como hanno deciso che fosse meglio non perdere. Derby? Sono sicuro che saremo all'altezza"
- 18:09 Calafiori: "Gli Azzurri dell'Inter sono stracontenti di Chivu. Penso sia una persona vera"
- 18:02 Primavera - L'Inter non sfonda nonostante l'uomo in più: a Parma finisce 0-0
- 17:54 Kostov continua a raccogliere consensi. Il giovane talento premiato in patria
- 17:40 La Russa non demorde: "Demolire San Siro sarebbe un danno per Milano, il centrodestra potrebbe salvarlo"